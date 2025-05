‘Groot bouwspektakel’; Eneco hijst warmtebuizen in Leidse Rijn in Utrecht

Van den Heuvel Aannemingsbedrijf uit Heesch heeft dinsdagochtend in opdracht van Eneco met een grote hijskraan twee warmtebuizen in de Leidse Rijn gehesen. De gemeente Utrecht sprak van een ‘groot bouwspektakel’.

Het Westplein en een deel van de Graadt van Roggenweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht en omgedoopt tot het Lombokplein. In de Damstraat liggen warmtebuizen van Eneco, die moesten worden verlegd om ruimte te maken voor een nieuwe brug.

In de Leidse Rijn was een stalen kuip van zo’n 37 meter lang en 6 meter breed gemaakt. Hiervoor moest 1.000 kubieke meter zand worden uitgegraven. In deze kuip zijn dinsdagochtend de buizen geplaatst.

750 ton

“Om dit enorme stuk leidingwerk exact boven de stalen kuip te krijgen, zetten we een telekraan van 750 ton in. Eenmaal in het water liggen de buizen op metalen funderingspalen, ongeveer 5 meter onder het wateroppervlak”, schrijft de gemeente Utrecht.

De buizen gingen rond 08.00 uur de lucht in en ongeveer een kwartier later lagen ze op hun plek. “Na de zomer starten we met de aanleg van de aansluitende buizen richting Jaarbeursplein. Een groot deel van het bouwterrein zal dan verplaatst worden”, schrijft de gemeente tot slot.