Hans de gans is weer beter en zwemt weer in de Utrechtse grachten

De Utrechtse gans Hans is na een kleine maand in de vogelopvang weer thuis, bij de grachten in de binnenstad. Hans zwemt al jaren rond in de stad, maar werd afgelopen zomer ziek.

Dierenambulance Utrecht laat op Facebook weten dat Hans weer in zijn gebied is losgelaten. Bij het bericht staat een korte video van het dier, waarop te zien is hoe hij fladderend van de werf in de gracht springt.

Volgens het bericht van de dierenambulance zwemt Hans al jaren door de binnenstad met een vast groepje ganzen. Op 22 augustus ging het echter niet goed met hem en moest hij worden opgehaald. Hans zou last hebben gehad van botulisme, een ziekte die bij dieren nog regelmatig voorkomt. Mensen worden er nog maar zelden ziek van.

Medewerkers van de dierenambulance brachten Hans naar Stichting Vogelopvang Utrecht. Daar hebben ze hem weer opgelapt.