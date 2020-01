Het Utrechts Doorgeefboek zwerft in de stad: ruimte voor 50 willekeurige verhalen

Een boek waarin Utrechters hun verhaal over de stad kunnen opschrijven is vandaag ergens in de stad neergelegd. Barbara Spronck, die het boek heeft bedacht, hoopt zo’n 50 verhalen te kunnen verzamelen met het boek.

Het Utrechts Doorgeefboek is maandagochtend achtergelaten op een openbare plek in de binnenstad. De vinder van het boek vindt een toelichting voorin het boek. Het idee is dat de vinder twee pagina’s in het boek vult met zijn of haar verhaal over Utrecht. Daarna moet de vinder het boek weer op een andere plek achterlaten voor de volgende auteur.

‘Bijzondere bonte mix’

“Stel je voor wat een geweldig boek dat zou zijn, een beeld over Utrecht van vijftig willekeurige mensen die per toeval deze uitnodiging krijgen, alleen maar omdat ze dit boek hebben gevonden”, vertelt Spronck. “Ik popel om te lezen wat voor een bijzondere bonte mix van een tijdsbeeld van 2020 dat wordt.”

Het boek is een groot leeg fotoalbum in een groene doorzichtige tas. Spronck heeft de eerste pagina al gevuld met haar eigen verhaal. Spronck zegt geen idee te hebben of haar plan ook gaat slagen, maar hoopt op veel verhalen. Er is een website gelanceerd en Spronck hoopt dat het plan kan leiden tot een publicatie.