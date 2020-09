Honderden mysterieuze emmers op verschillende plekken in Utrecht

Honderden mysterieuze emmers met daarop de kleuren van Utrecht zijn dinsdagochtend opgedoken in de stad. Het zijn cadeaus, van een net zo geheimzinnige ‘Maarten’.

De emmers zijn gemaakt van hergebruikt plastic en staan op verschillende plekken, zoals Park Lepelenburg, de bibliotheek op de Neude, Oudegracht, Ledig Erf en TivoliVredenburg. Aan de handvatten bungelen kleine kaartjes met een persoonlijke boodschap. “Neem mij mee!” Eronder staat een QR-code. De code leidt je naar een digitale klok die aftelt naar zaterdagmiddag 13.00 uur.

Mysterieus

“Wat leuk dat je deze emmer hebt gevonden. Dit is een kado van mij aan jou”, ondertekend door ene Maarten. Maar niemand weet wie Maarten is. Een woordvoerder van het creatieve bureau achter de emmers laat niets los, behalve dat we ‘morgen weer iets kunnen verwachten’. “Het is duidelijk zichtbaar in de stad en duidelijk gerelateerd aan deze actie.” Wat dat is, blijft nog onbekend.

Het is de redactie van DUIC niet ontgaan dat de klok aftelt naar het moment dat de singel officieel weer wordt geopend. Deze opening is zaterdag om 13.00 uur online te bekijken op www.cu2030.nl/singel.