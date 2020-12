Japanse fotografe zoekt en vindt Utrechts echtpaar op prijswinnende foto

Een bijzondere zoektocht mét resultaat; een Utrechtse Facebookgroep heeft een Japanse fotografe geholpen om een Utrechts echtpaar terug te vinden. De Japanse maakte de foto van de twee Utrechters in de Twijnstraat en won daarmee een prijs in het Aziatische land.



De foto die in januari 2020 werd gemaakt wordt op het moment geëxposeerd in Tokio en Osaka. Na het winnen van de prijs gaat de fotografe op zoek naar het Utrechtse echtpaar; ze wil hen graag de foto aanbieden. Voor de zoektocht schakelt ze de hulp van Facebook in.

De Utrechter Robin van Essen ziet de foto van het oudere echtpaar voorbijkomen. Hij woont aan de Oudegracht, vlakbij de Twijnstraat. “Ik ben een hardcore binnenstadbewoner”, vertelt hij lachend. Hij volgt meerdere Utrecht-Facebookgroepen en komt zo de oproep van de Japanse tegen. “Ik herkende ze van gezicht. Ik zie ze hier regelmatig voorbij schuifelen.”

‘Hoe groot is deze buurt nou?’ denkt Van Essen, die een gave heeft voor mensen bij elkaar brengen. Hij deelt de oproep met een Facebookgroep speciaal voor bewoners van de Twijnstraat en de buurt eromheen. “Die moeten we toch in no time kunnen vinden.”

Minutenwerk

Al snel stromen de reacties binnen, van mensen die werken en wonen in de buurt van de Twijnstraat. Van Essen: “Na een paar minuten was het al duidelijk dat ze aan de Oosterkade woonden, daarna wist een bezorger het huisnummer te vertellen.”

Robin van Essen slaat zijn koffie achterover en zoekt het adres op, dat maar op een paar minuten loopafstand ligt. “Toen ik aanbelde, moesten ze hebben gedacht dat ik gek was.” Een grote bebaarde man in de deuropening, die komt vertellen over een prijswinnende foto in Japan. Het klinkt inderdaad als een sterk verhaal.

“Ze hadden gemengde gevoelens over de foto”, vertelt Van Essen. “Ze worden vaker op de foto gezet, zeiden ze, maar eigenlijk vinden ze zichzelf niet meer zo fotogeniek. Ze worden ouder en zien het denk ik meer als vergane glorie.”

Geen behoefte

“Ik ben afgedropen toen ik begreep dat ze geen behoefte hadden aan de foto”, vertelt Van Essen dan. Maar dat verandert. Via een familielid laten ze toch weten dat ze graag met de Japanse fotografe in contact komen. Van Essen: “Ze begrepen het niet helemaal. En ja, het nieuws staat ook vol oplichtersverhalen…”

De foto moet binnenkort worden verzonden, van Japan naar het huis van Robin van Essen. Hij zal het portret vervolgens, in overleg met hun familie, overhandigen aan het echtpaar.