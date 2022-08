Kapvergunning 26 bomen verleend omdat gemeente Utrecht vergat te reageren, maar kap nog niet definitief

Een oplettende lezer stuurde ons een opmerkelijk nieuwtje, de gemeente Utrecht was vergeten te reageren op een vergunningsaanvraag voor de kap van 26 bomen. En de wet schrijft voor dat als de gemeente niet op tijd reageert, de vergunning automatisch wordt goedgekeurd. Daarmee leken er 26 bomen gekapt te gaan worden, maar zover is het nog niet.



Op de hoek van de Gietijzerstraat en de Nijverheidsweg gaan bedrijfsunits gebouwd worden. Daarvoor moeten wel 26 bomen gekapt worden. Het bedrijf vroeg een vergunning aan, waarop de gemeente Utrecht vergat te reageren. Een woordvoerder laat weten dat het gaat om een ‘menselijke fout’, een misrekening in de afhandeltermijn. Er worden jaarlijks 3.000 vergunningen behandeld, en zulke fouten zijn een uitzondering. Maar daarmee werd er dus wel een vergunning verleend voor de kap.

Toch, zo zegt de gemeente ook, is het nog niet zover. Er is namelijk bezwaar gemaakt tegen de kap, en daarmee mag de aanvrager de bomen voorlopig nog niet kappen. De gemeente Utrecht gaat nu eerst kijken of het bezwaar terecht is. Ook laat de gemeente weten dat de aanvrager voor elke gekapte boom een nieuwe boom gaat planten. “We zouden dus niet 26 bomen minder hebben, maar nieuwe bomen op net andere plekken op dezelfde locatie.”