Kat in ondergrondse glascontainer Burgemeester Reigerstraat gejaagd

De Utrechtse Dierenambulance heeft donderdagochtend op de Burgemeester Reigerstraat een jonge kat gered uit een ondergrondse glascontainer. De eigenaar van het dier heeft zich ’s middags bij het asiel gemeld.

“Wij kregen ’s morgens vroeg om 05.30 uur de melding binnen. Een lokale bewoner was langs een glascontainer aan de Burgemeester Reigerstraat gelopen en hoorde iets miauwen”, vertelt een medewerker van de Dierenambulance. De passant heeft daarna direct contact opgenomen met de hulpdienst.

Eenmaal ter plaatse heeft een hulpverlener meteen de piketdienst van de gemeente gebeld. Die kwamen snel met een sleutel om de diepe container te openen. “Het was heel even een gedoe, maar uiteindelijk heeft mijn collega het katje met een vangstok te pakken kunnen krijgen. Gelukkig heeft zij lange armen!”

De kat is volgens de hulpkracht waarschijnlijk achterna gezeten door andere katten. “Ze hebben ruzie gehad en het katje wilde zich op de verkeerde plaats verschuilen en kwam helaas in de glasbak terecht.” Het dier bleek na de reddingsactie weinig te mankeren en verblijft momenteel in het asiel. De eigenaar heeft zich donderdagmiddag gemeld.