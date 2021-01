Klassieke Gazelle van Juri Hiensch opnieuw gestolen in Utrecht; ‘Ik denk dat ‘ie nu écht weg is’

Juri Hiensch is het nieuwe jaar slecht begonnen. Op 2 januari kwam hij erachter dat zijn Gazelle uit 1956, een erfstuk van zijn opa, opnieuw was gestolen. Hij is weer aan het zoeken en flyeren, in de hoop zijn stalen ros terug te vinden.

“Ik had nog flyers van de vorige keer”, zegt Hiensch. “Ik moest alleen mijn e-mailadres aanpassen.” In 2019 vertelde hij aan DUIC dat hij 2.500 flyers had besteld en dat hij er alles aan wilde doen om zijn fiets terug te krijgen. Hij had toentertijd succes.

Hiensch: “Twee kinderen belden. Die hadden mijn fiets zien staan, gewoon in een stalling naast een flat tussen alle andere fietsen. Toen is de politie erbij gekomen en die heeft het slot opengeslepen.” Juri heeft daarna gauw een steviger slot gekocht.

Na ruim een jaar, op een onbekend moment tussen nieuwjaarsnacht en de ochtend van 2 januari, is het toch weer raak: zijn fiets is weer gestolen. Dit keer stond de fiets niet op het Vredenburg, maar voor Hiensch’ huis in de Bloemenbuurt. “Ik denk dat ‘ie nu wel écht weg is”, zegt hij.

Erfstuk

De fiets uit 1956 is erg waardevol voor Hiensch. Hij noemt het dan ook een groot persoonlijk drama: “Het is de voormalige fiets van mijn opa. Na het overlijden van hem kreeg ik de fiets. Ik rij er al ongeveer 25 jaar op.”

De fiets ziet er niet uit als een rijwiel van 63 jaar oud. In 2018 is deze volledig gerenoveerd door Republic Dutch aan de Oudegracht.