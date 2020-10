Kom met 17 goudvissen gevonden in Utrechts Julianapark

De dierenambulance Utrecht heeft op woensdag een melding gekregen vanuit het Utrechtse Julianapark. Daar had iemand een vissenkom met 17 goudvissen achtergelaten.

De 17 vissen zaten bij elkaar in één kleine kom. Het water was zo vuil dat je er nauwelijks doorheen kon kijken. Dat laat de dierenambulance Utrecht via een Facebookpost weten. Naast de kom stond een tasje met daarin een pomp, filters en voer.

De beheerder van het park vond de vissen. Hij deed de vissen meteen in een bak met schoon water. Helaas waren er toen al twee vissen doodgegaan. De overige vissen zijn naar een opvangadres gebracht.