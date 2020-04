Koningsdag in je woonkamer met het Prins Pils Pakket

Voor iedereen die het feest op Koningsdag gaat missen, is het initiatief Willie in je Woonkamer gestart. Het gaat om een online kroegentocht door de stad, compleet met bieren en snacks. De opbrengst van de actie gaat naar de deelnemende cafés, om hen de moeilijke tijden van de coronacrisis door te helpen.

De initiatiefnemers, een groep Utrechtse jongeren, hebben samen met de deelnemende cafés het Prins Pils Pakket samengesteld. Daarin vind je zes bieren, veelal van Utrechtse brouwers, snacks en spelletjes.

Op koningsdag zelf openen zes kroegen online de deuren. Via Zoom zorgen zij voor muziek, spelletjes en ander vertier. Ter verduidelijking zit er een instructieboekje in het pakket, genaamd Willie’s Rede.

Deelnemende kroegen zijn de Ping Pong Club, Stathe, STAN & co, Taplokaal Gist, Beers & Barrels en Klein Berlijn. Het pakket is online te bestellen. Je moet het wel zelf afhalen, waar dat is hoor je na het bestellen.