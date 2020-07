Louis Hartlooper Complex laat weer compilatie zien van de leukste kattenfilmpjes

Liefhebbers van kattenfilmpjes kunnen binnenkort in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht hun hart ophalen. Volgende maand keert namelijk weer het CatVideoFest terug naar het Utrechtse filmtheater.

Elk jaar stelt CatVideoFest uit ontelbare uren van ingezonden filmpjes, animaties, muziekvideo’s en klassieke internetfilmpjes een compilatie samen van de allerleukste kattenfilmpjes. Op het internet doen kattenfilmpjes het namelijk heel goed.

De film is op 8 augustus in verschillende bioscopen en filmhuizen over de hele wereld te zien. Op die datum is het ook Wereld Kattendag. Een deel van de inkomsten van de film wordt dan ook gedoneerd aan lokale organisaties die zich inzetten voor de opvang van katten en dierenwelzijn.

Vorig jaar was er ook al een CatVideoFest bij het Louis Hartlooper Complex. De film van dit jaar duurt ruim 70 minuten. Vanaf 3 augustus zijn de tickets te bestellen bij het Utrechtse filmtheater.