Meeste stemmen voor nijntje maar planeet krijgt toch andere naam

Uit ruim 6100 inzendingen kreeg nijntje de meeste stemmen en daarmee de voorkeur van het Nederlandse publiek, maar planeet HAT-P-6b krijgt toch een andere naam. Het blijkt dat nijntje niet aan de regels voldoet. De planeet gaat nu Nachtwacht heten.

Nederland mocht de planeet, en de daarbij behorende ster, een naam geven omdat de Internationale Astronomische Unie 100 jaar bestaat. Vanwege de verjaardag heeft elk land dat lid is van de internationale organisatie een planeet toegewezen gekregen.

13.500 stemmen

Er werd een competitie uitgeschreven om aan een naam te komen. In de eerste ronde kon het publiek een voordracht doen. Er werden in totaal 6100 suggesties ingestuurd. Tijdens de tweede ronde in oktober kon worden gestemd op vijf namenparen die het Nationaal Comité van astronomen en andere experts uit alle inzendingen had geselecteerd.

Nijntje voor de planeet en Moederpluis voor de ster kregen van het Nederlandse publiek de meeste van de in totaal 13.500 stemmen, gevolgd door Nachtwacht – Sterrennacht en Vuurduin – Brandaris.

Het bleek echter dat nijntje niet aan de regels voldeed omdat het een beschermde merknaam is. Daarom gaat de Internationale Astronomische Unie voor keuze twee, de Nachtwacht voor de planeet en Sterrennacht voor de ster.