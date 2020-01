Mysterieuze harde knal in Utrecht; KNMI en politie weten niet wat het is geweest

Verschillende Utrechters zijn maandagavond opgeschrikt door een harde knal. Op Twitter vragen veel bewoners zich af wat het geweest kon zijn om 23.46 uur, maar het blijft vooralsnog onduidelijk.

De politie in Utrecht meldt dat er veel meldingen binnen zijn gekomen over een harde knal. Het geluid zou in de stad, maar ook helemaal in Zeist te horen zijn geweest. De politie tast voorlopig echter in het duister.

Het lijkt een te harde klap te zijn geweest voor vuurwerk en de politie heeft ook geen aanwijzingen voor een ontploffing van iets.

Er werd nog gedacht aan een ingeslagen meteoriet, maar het KNMI sluit dat scenario uit. Er is niets gemeten dat kan wijzen op een inslag. De meetapparatuur registreerde wel een knal, maar wat dat kan geweest zijn, weet het KNMI niet.