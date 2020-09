‘Mysterieuze’ trap in Utrechts stationsgebied bestaat echt, maar is er ook betaald?

De mysterieuze trap in het Utrechtse stationsgebied blijkt wel degelijk te bestaan. Deze week ontstond onduidelijkheid in de gemeenteraad, omdat de gemeente in 2018 een rekening van 1,9 miljoen euro kreeg voor de aanleg van een trap in het stationsgebied. Niemand leek te weten waar die trap staat, maar daar is nu uitsluitsel over.

Een woordvoerder van de provincie Utrecht bevestigt namelijk aan dagblad Trouw dat het gaat om de trap tussen de stationshal en het perron van de Uithoflijn op Utrecht Centraal. Wel is nog steeds onduidelijk of de 1,9 miljoen euro al door de gemeente is overgemaakt. Verschillende politieke partijen hebben daar vragen over gesteld, die moeten nog beantwoord worden.

Tekst loopt door onder foto

De onduidelijkheid over de factuur begon al in 2018, toen van 12,2 miljoen euro besteed aan de Uithoflijn de zogenoemde prestatielevering ontbrak. Dat houdt in dat niet duidelijk is of er daadwerkelijk is geleverd en of de prijs dan ook in verhouding is met de werkzaamheden die zijn gedaan. Uit onderzoek in 2019 bleek dat ook van de trap in het stationsgebied die prestatielevering ontbreekt.

Verschillende raadspartijen stelden de wethouder daarop vragen over of de trap wel gebouwd is en om welke trap het dan gaat. Die vragen lijken nu dus beantwoord, maar het is wachten op de antwoorden van de wethouder voordat duidelijk wordt of de 1,9 miljoen euro is overgemaakt.