Negen NH90-maritieme gevechtshelikopters vliegen in formatie boven Utrecht Bron: Ministerie van Defensie

Maar liefst negen helikopters van de Koninklijke Luchtmacht vlogen woensdagmiddag in formatie over Utrecht. Het ging om zogeheten NH90-maritieme gevechtshelikopters en het was voor veel mensen een opmerkelijke verschijning boven de stad.

Maar liefst negen helikopters van de Koninklijke Luchtmacht vlogen woensdagmiddag in formatie over Utrecht. Het ging om zogeheten NH90-maritieme gevechtshelikopters en het was voor veel mensen een opmerkelijke verschijning boven de stad. De Koninklijke Luchtmacht laat weten dat de helikopters woensdag tussen 14.00 en 16.45 uur vanaf Maritiem Vliegkamp De Kooy langs Amsterdam, Den Haag, Woensdrecht, Gilze-Rijen, Utrecht en weer terugvlogen. “De vlucht maakt deel uit van een training voor de ondersteunende en vliegende eenheden. Het gaat erom de helikopters op het hoogste niveau inzetbaar te hebben. Daarnaast is het formatievliegen een complexe training voor de bemanning. De helikopters gaan langs locaties die een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de NH90, en de samenwerking ermee.” Via bijvoorbeeld het sociale mediaplatform X laten mensen weten de helikopters boven Utrecht te hebben gezien. Prachtige formatie van 8 NH90 choppers boven Utrecht! cc @MennoSwart pic.twitter.com/oylzvGCnTK — Thijs van der Tuin (@thijsvandertuin) May 29, 2024 Utrecht nu!! #Helicopter pic.twitter.com/LKaHE8ILot — €®️ℹ️K . Ⓜ️ (@KiddoTheKid78) May 29, 2024 8 helicopters boven Utrecht #utrecht pic.twitter.com/Xvo7OAQSz7 — Ruben van Doorn (@Oase) May 29, 2024 WTF komt er ineens voorbij vliegen in Utrecht joh 😯 pic.twitter.com/LrS7vYzsSv — Rik Mulder (@rikmulder) May 29, 2024 Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!