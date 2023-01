Foto’s: Honderden mensen halen het bloed onder elkaars nagels vandaan tijdens het NK Risk in Utrecht

Zo’n 450 deelnemers deden zaterdag mee aan het Nederlands Kampioenschap Risk bij Karma Kebab aan de Kanaalweg in Utrecht. Sommigen slaakten tijdens het spelen een kreet van frustratie of juist van opwinding.

Risk is een bordspel waarbij het de bedoeling is de gebieden van tegenstanders te veroveren door een leger op te bouwen. “Het spel heeft in menig woonkamer de emoties hoog doen oplopen en wie denkt dat je zomaar wat mag doen zit er toch echt naast. Fanatieke ‘Riskers’ spelen het spel met een hele theoretische, strategische benadering”, aldus de organisatie.

Het NK werd zaterdag georganiseerd in Utrecht. Vanuit het hele land en omringende landen kwamen spelers naar de hal van Karma Kebab waar tientallen tafels stonden opgesteld. Volgens initiatiefnemer Boris van den Bemd duurt een ronde ongeveer twee uur. Het kampioenschap begon om 10.00 uur en de finale wordt naar verwachting om 23.00 uur afgerond.

Omdat het spel al zolang meegaat en er ook verschillende varianten zijn wordt er nog weleens geruzied over de regels. De organisatie van het NK heeft daarom besloten te spelen met de oude variant en ook zijn er een aantal extra regels opgesteld.