Ontsnapte koe houdt gemoederen flink bezig in Utrecht

Een ontsnapte koe heeft afgelopen nacht voor onrust gezorgd in Utrecht Noord. Er moest uiteindelijk een veearts met een lasso aan te pas komen om het dier te vangen.

“Een ontsnapte koe heeft in de nacht van maandag op dinsdag de gemoederen flink beziggehouden in Utrecht Noord”, schrijft de politie op sociale media. Op een foto is te zien dat de koe midden op de weg loopt. Er is een aantal pogingen gedaan het dier te vangen, maar dat mislukte iedere keer.

Toen de veearts echter werd ingeschakeld ging het snel. Met een lasso werd de koe gevangen. Het dier is daarna teruggebracht naar de stal waar ze weer kon uitrusten van haar nachtelijk avontuur.

In de reacties onder het bericht op sociale media schrijft de politie met een knipoog dat de koe ook nog een proces verbaal mee heeft gekregen. Ze had namelijk niet de juiste papieren bij zich om zo laat nog op straat te mogen zijn.