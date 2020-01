Op vakantie in eigen stad: Bapaho biedt wereldreizen door Utrecht aan

Mensen die graag de wereld over willen reizen kunnen nu ook gewoon in Utrecht blijven. Bij reisbureau Bapaho kunnen liefhebbers een vakantie naar een ver land boeken maar blijven ze gewoon in de stad. Door eten, rituelen, aankleding en persoonlijke verhalen worden de reizigers meegenomen naar het land waar ze een ‘vakantie’ voor geboekt hebben.

Het reisbureau biedt verschillende vakanties aan. Zo kunnen Utrechters deze maand naar Eritrea. Na het boeken van de vakantie krijgen de reizigers een fictieve boardingpass voor het vliegtuig en kan de voorpret beginnen.

Het concept is bedacht door Nynke Willemsen. Zij ziet om haar heen dat steeds meer mensen naar verre landen willen reizen, backpacken of een tussenjaar nemen. “Mensen willen nieuwe culturen ontdekken, maar ik zie ook dat ze rekening willen houden met het klimaat en dat vliegen een taboe aan het worden is.”

Willemsen bedacht daarom reisbureau Bapaho, wat staat voor Back Pack Holland. “In Utrecht zijn ruim 168 nationaliteiten te vinden, ook in onze stad kunnen we dus in aanraking komen met nieuwe culturen.”

Na het boeken van de vakantie en het ontvangen van de boardingpass moeten de reizigers zich op de geboekte datum melden op de plek, ergens in Utrecht, waar de reis begint. “Daar wacht de crew, stewardessen en stewards, de reizigers op. De telefoon moet tijdelijk op vliegtuigmodus en dan begint de reis naar het land van bestemming.”

Reizigers moeten zich wanen in het land waar de vakantie naartoe is geboekt. Als de reis naar Eritrea gaat, wordt de ruimte ingericht naar het Afrikaanse land, wordt er Eritrees gekookt, komen Utrechtse Eritreeërs persoonlijke verhalen vertellen en is er muziek uit het land te horen. “Op deze manier worden ze ondergedompeld in de cultuur.”

Ansichtkaart

Bij het reisbureau zijn niet alleen reizen naar specifieke landen te boeken, er worden ook wereldreizen aangeboden. “Dan nodig ik vijf chefkoks uit die allemaal een gerecht gaan maken uit vijf verschillende landen in de wereld, die gaan gepaard met de sfeer van die landen.” Ook wandelroutes langs moskeeën, kerken en synagogen behoren tot de opties.

Een ding gebeurt er ook altijd: “We laten de reizigers altijd een ansichtkaart naar hun eigen huis sturen. En zoals gebruikelijk met post uit het buitenland, komt die pas weken later aan.”