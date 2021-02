Opmars crystal meth leidt ertoe dat Maximus biernaam verandert

Het Utrechtse biermerk Maximus laat weten de naam van het bier Crystal Meth te veranderen. De opmars van de drug zorgt ervoor dat de bierbrouwer de naam niet meer gepast vindt. Het bier gaat nu verkocht worden als Wicked Crystal.

Maximus lanceerde in 2019 een nieuw biertje, het kreeg de naam Crystal Meth mee. Ewald Visser, directeur Maximus, zegt hierover: “Onze Sour Crystal Meth is een aantal jaren geleden bedacht als verwijzing naar de populaire tv-serie Breaking Bad. De grap is er inmiddels af door de opmars van deze drug en het regelmatig oprollen van drugslabs in Nederland en onze directe omgeving, zoals in de Meern en Montfoort.”

De bierbrouwer vertelt verder: “We nemen daarom onze verantwoordelijkheid en we geven het bier met Wicked Crystal een nieuwe naam en uitstraling. Het nieuwe blik toont een waarzegster met kristallen bol die met een knipoog naar de Kefir-kristallen in het bier verwijst. Het bier smaakt net zo fris als vanouds.”