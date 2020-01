Per ongeluk Te koop-bord bij gevangenis Wolvenplein

De laatste gevangenen vertrokken in 2014 uit de penitentiaire inrichting Wolvenplein. Daarmee kwam er een einde aan een stuk justitiële geschiedenis in de stad. Het pand moet verkocht worden, en vorige week stond er zowaar een groot bord met Te koop erop. Maar dat blijkt toch nog niet het geval te zijn, het was te vroeg.

Op 1 juli 1856 werd de gevangenis op het Wolvenplein in gebruik genomen. Voordat het cellencomplex wegens bezuinigingen de deuren moest sluiten in 2014 was het de oudste gevangenis in Nederland. Sinds de sluiting van de gevangenis wordt er gesteggeld over de toekomst.

Eenzame opsluiting

Het gevangeniscomplex ligt aan de singel op een van de oude bolwerken van de stad. Toen het net openging klaagde de Utrechtse bevolking dat de gevangenen het te goed hadden, maar naar huidige standaarden was er sprake van een streng regime. De jongste gedetineerde die in de gevangenis heeft gezeten was tien jaar en zat vast voor diefstal. Hij kreeg een maand eenzame opsluiting.

Na de sluiting is het gebouw in gebruik als tijdelijke locatie voor evenementen, horeca en werkruimten. Ook wordt er sindsdien nagedacht over de herbestemming. De gevangenis is een markant gebouw, in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en is beschermd als rijksmonument. De gemeente Utrecht denkt actief en samen met het Rijk na over de nieuwe invulling.

Te koop

In 2018 is er voor het eerst een conceptvisie gepubliceerd, en in april 2019 is de visie uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad. De politiek had er echter nog een hoop op aan te merken. De visie moet dus nog verder uitgewerkt worden.

Toen stond er ineens een groot Te koop-bord bij de gevangenis. “Te vroeg”, laat een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf weten. Want het pand staat nog niet te koop en het bord is snel weer verwijderd. De plannen voor de verkoop, en het visiedocument, zijn nog niet volledig rond. Dus van verkoop is nu nog geen sprake.