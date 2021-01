Politie Utrecht krijgt ‘veel vragen’ na publiceren van een foto van een dakloze

Een instagrambericht dat de Utrechtse politie woensdag deelde, heeft voor ‘veel vragen’ gezorgd. Meerdere mensen uitten kritiek op het plaatsen van een foto van een slapende dakloze, die werd gedeeld via een account van de politie.



“Aanvang dienst met het wakker maken van een dakloze man. Tevens natuurlijk zijn rommel laten opruimen”, schrijft een van de agenten boven de foto van de dakloze, die op dat moment nog ligt te slapen. Hij zou in een speeltuin liggen, onder wat lijkt op een stuk zeil.

Presentator en journalist Tim Hofman, bekend van onder meer zijn programma BOOS, deelt het bericht van de politie over de situatie. Daarin schetst hij het beeld dat veel mensen over daklozen zouden hebben. “Ze zijn een scheldwoord, een grap of een toffe post voor de politie.”

🏆dakloze man die in de kou ligt te slapen wakker maken

🔥rommel (enige bezittingen en vervanging voor huis) op laten ruimen

💪tof over doen en coole post van maken (hoe werkt het eigenlijk met de avondklok voor dak- en thuislozen?) pic.twitter.com/w7O2Cwcbxo — Tim Hofman (@debroervanroos) January 20, 2021

Meerdere mensen laten vervolgens hun mening achter onder Hofmans bericht. Veelal gaan die over het feit dat daklozen altijd mogen, maar niet altijd willen slapen in een slaaphuis. Ook veel reacties gaan over het publiceren van de foto met commentaar van de agent, dat Hofman ‘tofdoenerij’ noemt.

De politie laat op Twitter overigens weten dat ze veel vragen over de post op Instagram heeft gehad. “We kregen een melding van een mevrouw die vanochtend met haar kind in een speeltuin in de buurt van het Centraal Museum wilde spelen. Maar daar lag iemand te slapen. Hierop heeft de collega de man wakker gemaakt. En hem gevraagd te vertrekken en zijn spullen mee te nemen.”