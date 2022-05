Politie zet ‘notoire drinker’ aan de kant op Waterlinieweg in Utrecht

Een motoragent heeft op de Waterlinieweg in Utrecht een ‘notoire drinker’ aan de kant gezet vanwege een defect dimlicht. Na een ademanalyse bleek dat de bestuurder bijna drie keer de toegestane hoeveelheid had gedronken.

De automobilist werd dus aan de kant gezet vanwege een defect dimlicht. Bij het aanspreken van de man rook de motoragent een alcohollucht. Uit de ademtest bleek ook dat de bestuurder te veel had gedronken.

Hij moest daarom mee naar het politiebureau. Daar bleek uit de uitslag van de tweede test dat hij drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs is daarom ingevorderd en hij kreeg een EMA (Educatieve Maatregel Alcohol) opgelegd.

Op het bureau bleek bovendien dat de bestuurder de afgelopen jaren al meerdere malen is opgepakt voor het rijden onder invloed. ‘Kennelijk is de bestuurder hardleers en wil hij niet van zijn fouten leren’, aldus de politie.