In De Inktpot opgenomen 18+ video blijkt werk van oud-medewerker op laatste werkdag

Een oud-medewerker van ProRail heeft het bedrijf in verlegenheid gebracht door op haar laatste dag een 18+ video op te nemen in het hoofdkantoor De Inktpot in Utrecht. Platform Geenstijl publiceerde een link naar de video die inmiddels tienduizenden keren bekeken is.

Een woordvoerder van ProRail liet eerder vanochtend weten dat intern uitgezocht werd hoe de mensen die de video maakten het gebouw konden betreden en betitelde het incident als ‘vervelend en ongemakkelijk’.

Later op de ochtend liet het bedrijf weten dat het onder meer om een oud-medewerker ging die de video opnam op haar laatste dag. Ze had op het moment van de opname dus een toegangspasje tot het gebouw. Er wordt intern nog overlegd of ProRail juridische stappen kan en wil ondernemen.

De Inktpot is het grootste bakstenen gebouw van Nederland en bestaat dit jaar precies 100 jaar. Op dit moment vindt er groot onderhoud plaats. Tegenwoordig is De Inktpot het onderkomen van ProRail.