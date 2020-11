ProRail reageert geschrokken op filmpje van aanrijding op station Utrecht Centraal Still van de video

Op Dumpert is zondag een filmpje verschenen waarop te zien is hoe een jongen wordt aangereden door een trein op station Utrecht Centraal. Ook is er vandaag een video op de website van De Telegraaf gepubliceerd over een verkeersruzie in de stad.

Op Dumpert is zondag een filmpje verschenen waarop te zien is hoe een jongen wordt aangereden door een trein op station Utrecht Centraal. Ook is er vandaag een video op de website van De Telegraaf gepubliceerd over een verkeersruzie in de stad.

Op het filmpje is te zien hoe een jongen door een wegrijdende sprinter omver wordt gereden. Hij valt daarna op het spoor. Vervolgens klimt de jongen zelf weer op het perron. ProRail zegt in een reactie op sociale media geschrokken te zijn van de beelden. “Dit gedrag is onacceptabel en levensgevaarlijk. Deze jongen kan het navertellen, maar er zijn er helaas genoeg dit dat niet meer kunnen. Wij doen aangifte.” (Tekst loopt door onder Tweet) ProRail is geschrokken van beelden op @dumpert waarbij een jongeman bijna wordt overreden door een trein op Utrecht Centraal. Dit gedrag is onacceptabel en levensgevaarlijk. Deze jongen kan het navertellen, maar er zijn er helaas genoeg dit dat niet meer kunnen. Wij doen aangifte pic.twitter.com/qY1zWLpBmy — ProRail (@ProRail) November 15, 2020 Verkeersruzie Daarnaast is er vandaag ook een video op de website van De Telegraaf verschenen van een verkeersruzie in Utrecht. Een auto wordt op de Catharijnesingel afgesneden door een Audi. De bestuurder van het eerste voertuig maakt hierop mogelijk een gebaar, waardoor de Audi-bestuurder uitstapt om verhaal te komen halen. Ondertussen rolt het voertuig van de wegpiraat verder. “Je auto gaat ervandoor”, roept de persoon in de eerste auto. De bestuurder van de Audi rent vervolgens achter zijn voertuig aan en weet een botsing net te voorkomen. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!