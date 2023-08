Reclame in parken in Utrecht voor Hoog Catharijne; kan dat zomaar?

In verschillende parken in Utrecht is een grote reclamezuil geplaatst van Hoog Catharijne. Kan dat zomaar, vroegen verschillende bewoners zich af. Ja dat kan, met de juiste vergunning, en wel een evenementenvergunning.

Een reclamezuil is geen evenement. Toch was het met het aanvragen van een evenementenvergunning wel mogelijk om de reclame in de openbare ruimte te plaatsen. Dat komt doordat de reclametas refereert aan het evenement om te vieren dat Hoog Catharijne 50 jaar bestaat.

Omdat er verschillende dingen georganiseerd worden rondom dit evenement kan het bedrijf dus ook dit soort reclame-uitingen meenemen in de vergunning, aldus de gemeente. De gemeentewoordvoerder geeft ook een ander voorbeeld, het Gouden Kalf. Dat is ook een uiting die jaarlijks terugkomt en hoort bij een evenement, namelijk het Nederlands Film Festival.

Er wordt zonder enige melding aan omwonenden even een metershoge reclamezuil in de groenstrook langs het @maximaparknl gezet. Is hier überhaupt een vergunning voor verstrekt @GemeenteUtrecht ? pic.twitter.com/ym1ikI2ZU1 — Jan Wijmenga (@jwijmenga) August 7, 2023