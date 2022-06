Rietveldstoel die bij de kringloopwinkel is gekocht, binnenkort te zien bij het Centraal Museum

Er worden weleens vaker pareltjes bij de kringloopwinkel op de kop getikt en dat gebeurde ook toen een anonieme koper een Rietveldstoel tegenkwam. De persoon wist toen echter nog niet dat het ging om een meubelstuk van de Utrechtse kunstenaar. Binnenkort is de stoel te zien in het Centraal Museum.

Het gaat om een Rietveldstoel die in 1942 is gemaakt. De anonieme koper herkende het meubelstuk op de website Rietveld Originals, producent van Rietveldmeubels. Titus Darley, verzamelaar en directeur van Rietveld Originals, heeft de stoel kunnen overkopen van de ontdekker. Eerder had hij al een tekening van de stoel gevonden in het archief van het Rietveld Schröderhuis.

“We vermoedden destijds dat Rietveld naast een tekening ook een proefmodel van de fauteuil had gemaakt”, zegt Darley. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij verschillende varianten van de ‘Amsterda’ serie, deze zijn opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam. De lage fauteuil met gebogen zitting ontbrak echter. Bij het zien van deze stoel, vermoedden we al snel waar hij vandaan kwam.”

Restauratie

Zo heeft onderzoek naar onder meer het hout, de maakwijze en analyse van de verflagen uitgewezen dat de stoel in de tuin van de oorspronkelijke koper heeft gestaan. Vanwege de elementen verloor de triplex zitting de oorspronkelijke vorm. Rietveld-expert Jurjen Creman is het meubelstuk momenteel echter aan het herstellen.

Zondag 26 juni, op de jaarlijkse Rietvelddag, is de stoel een dag te zien in het Centraal Museum. Dan worden onder meer Darley en Creman geïnterviewd. Op 23 september 2023 keert te stoel weer terug naar het museum om onderdeel te zijn van de tentoonstelling Stoel neemt stelling.