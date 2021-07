Rocklegende Eddie Vedder wordt vereeuwigd als Funko pop met Tivoli-shirt

Er verschijnen binnenkort zogenoemde Funko Poppen van de Amerikaanse rockband Pearl Jam. Het bijzondere is dat de pop van leadzanger Eddie Vedder het inmiddels iconische Tivoli-shirt draagt.

Funko is een bedrijf dat onder meer kunststof figuurtjes maakt. Onder andere de bobbleheads zijn bekende creaties van de onderneming. Daarnaast maakt Funko poppetjes van bijvoorbeeld Disneyfiguurtjes, filmkarakters waaronder personages uit Star Wars, politici, sporters en dus ook beroemde muzikanten.

Omdat Pearl Jam binnenkort het 30-jarig bestaan viert en vanwege het jubileum een nieuw album uitbrengt, vond Funko het een mooi moment om de bandleden te vereeuwigen als poppetjes. Daarbij draagt Eddie Vedder het Tivoli-shirt dat hij na een optreden in 1992 in het gelijknamige Utrechtse podium aan de Oudegracht vaker droeg.

Geschiedenis

Het eerste album van Pearl Jam verscheen in 1991. Niet lang daarna ging de in Europa nog redelijk onbekende band optreden in Nederland. Ze kwamen terecht in een uitverkocht Tivoli.

Die avond is de liefde tussen Tivoli en Vedder ontstaan, en de rockster zou vanaf dat moment altijd een T-shirt van de poptempel dragen tijdens zijn optredens op Pinkpop. De eerste keer was in 1992, het jaar dat Vedder vanaf een camera-arm het publiek indook.

De Funko poppen van Pearl Jam zijn hier later dit jaar te bestellen.