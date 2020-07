Roofvogel trekt veel bekijks in Utrechtse binnenstad

Een roofvogel die zondagochtend in de Springweg in Utrecht was geland trok veel bekijks. Het dier is vermoedelijk bij een roofvogelhouder ontsnapt.

Het is niet bekend wat voor soort vogel het is. De touwtjes aan de poten lijken erop te duiden dat het geen wild dier is. Ook leek de vogel niet bang te zijn voor mensen.

De roofvogel heeft een tijdje voor een raam aan een woning in de Springweg gezeten. Veel passanten stopten om een foto te maken van het indrukwekkende dier.

Een medewerker van handhaving alarmeerde de dierenambulance, maar voordat die arriveerde was de vogel al gevlogen. Het is niet bekend waar het dier nu uithangt.