Sneeuwman van 10 meter kijkt uit over Utrechtse Catharijnesingel

Op een dak aan de Catharijnesingel in Utrecht is deze week een goeiig glimlachende sneeuwman verrezen. Het begon bij een idee van Lot Klaassen, gewoon voor de gein. Maar de bijval werd steeds groter en zo groeide ook de sneeuwman.

“Ik zit zelf al sinds maart elke dag thuis. Nu er gewoon echt niks te doen valt, ga je maar wandelen. Dan is dit natuurlijk wel een super leuke cheer-me-up, toch?” vertelt Lot. De sneeuwman staat sinds kort op het dak van haar huis in de Utrechtse binnenstad.

Lot: “Het leek me een grappig idee om een sneeuwpopje neer te zetten. Eén van 2,5 of 4 meter. Maar toen zei iemand dat ze er ook veel groter zijn. Dat idee kon ik niet meer afschudden. Er lopen hier ’s avonds veel mensen langs en het is toch leuk om die een glimlach te bezorgen.”

‘Gesneeuwbald’

Lot had vervolgens het idee om een sneeuwpop van zo’n 6 meter hoog op te zetten. “We wonen met z’n twaalven in huis, dus ik dacht: lachen. We zien wel wie er mee willen betalen.” Toen is het initiatief gaan rollen en als het ware ‘gesneeuwbald’ in de vriendenkring van Lot. “Misschien is het omdat het een raar jaar is, maar uiteindelijk hebben 70 mensen geld ingelegd.”

De sneeuwman van 6 meter staat nu beneden in het huis; op het dak plaatsten ze er namelijk eentje van 10 meter. Lot: “We zijn in huis heel erg fan van kerst. Het is leuk om nu zoiets te doen. Ik krijg superveel leuke reacties, ook van mensen die ik niet ken.”

De sneeuwman aan de Catharijnesingel is ’s avonds tot een uur of 21.00 à 22.00 te bewonderen. Daarna halen Lot en haar huisgenoten de witte reus naar beneden, voor de nacht. Ergens in de ochtend wordt hij weer opgezet.