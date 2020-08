Sonnenborgh: ‘Vanavond weer kans om grote meteorenzwerm te zien boven Utrecht’

Ieder jaar in augustus zijn de meeste vallende sterren te zien, dat komt volgens museum & sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht omdat de meteorenzwerm van de Perseïden rond deze tijd van het jaar actief is. Vannacht was het hoogtepunt van deze zwerm, maar boven Utrecht was er veel bewolking. Aankomende nacht hebben Utrechters misschien meer geluk.

Op het piekmoment van de Perseïdenregen kunnen er volgens Sonnenborgh tot wel 50 vallende sterren per uur gezien worden. Maar een bewolkte lucht gooide voor Utrecht vannacht roet in het eten. Volgens Weeronline kwam er gedurende de hele nacht veel bewolking voor, behalve in het zuiden en zuidwesten van het land waar nog wat opklaringen voorkwamen. “Daarmee was het hoogtepunt van de vallende sterren van de Perseïden regionaal te zien”, aldus het weerbureau.

Heldere nacht

Op de website laat Sonnenborgh weten dat er vannacht nog een kans is om tientallen vallende sterren te zien: “Kijk omhoog in de maximumnacht (12 op 13 augustus) of eventueel de nacht erna, wanneer er nog steeds veel te zien zijn. Houdt vooral in de gaten wanneer er geen bewolking is.” Volgens Weeronline trekt het wolkendek vannacht grotendeels naar het noorden en wordt het in het midden van Nederland helder.

Tips

In een bericht op Facebook geeft Sonnenborgh nog wat tips mee om zo veel mogelijk vallende sterren te spotten. Probeer in de meest donkere richting van de lucht te kijken, daar zijn de meeste meteoren te zien. En het beste tijdstip ligt tussen 02.00 en 05.00 uur ’s nachts. Voor die tijd wordt het zich verstoord door maanlicht en na die tijd is het alweer bijna licht buiten.