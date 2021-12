Standbeeld Jan van Nassau op het Domplein beklad met graffiti

Op het standbeeld van Jan van Nassau op het Domplein in Utrecht is de tekst ‘ACAB’ geklad. Deze afkorting staat doorgaans voor ‘All Cops Are Bastards’. Hoe lang de tekst al op de sokkel van het beeld staat is niet bekend.

Zondagmiddag waren de letters goed te lezen. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de bekladding. Ook is onduidelijk met wat voor spul de letters zijn aangebracht. Het kan bijvoorbeeld verf zijn, maar ook spuitkrijt.

Het standbeeld van Jan van Nassau staat al sinds 1883 op het Domplein. In 2017 werd gesproken over mogelijke verplaatsing vanwege de herinrichting van het plein. Een jaar later werd het standbeeld een gemeentelijk monument.