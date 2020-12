Tekening Keith Haring voor oud-student HKU verkocht voor bijna 9.000 euro

Een oud-student van de HKU heeft een tekening van de wereldberoemde kunstenaar Keith Haring voor 8.900 euro verkocht. Haring maakte tijdens een gastcollege in 1986 in Utrecht voor iedere aanwezige student een uniek kunstwerkje.

Haring (1958-1990) was in 1986 al wereldberoemd. Desondanks verschenen er minder dan tien studenten bij het gastcollege op de HKU. Vermoedelijk speelde het tijdstip mee, het was namelijk op een vrijdag aan het eind van de dag.

De kunstenaar uit de Verenigde Staten besloot om voor iedere aanwezige student een unieke tekening te maken op een A4-tje. Eén van die kunstwerken is dinsdag door het Amsterdamse NRC Veilingen verkocht voor 8.900 euro. Het A4-tje was op vier punaisegaatjes na zo goed als ongeschonden.

Lift

Na het gastcollege op de HKU besloot Haring om nog een kunstwerk te maken in het gebouw. Op de deuren van de lift spoot hij met graffiti twee figuren. Niet iedereen kon dat echter waarderen. Toen de conciërge zag wat er gebeurde sprintte hij de hal in om ‘die vent te stoppen die de lift aan het ruïneren was’. Studenten zagen wat er gebeurde en legde uit dat het om een wereldberoemde kunstenaar ging.

Maar daarmee was het werk op de lift nog niet veiliggesteld. Iets later trof een schoonmaker de twee figuren aan op de lift en die persoon dacht dat het om graffiti van studenten ging. Na flink schrobben lukte het om het om één van de hoofden te verwijderen. Toen vond de schoonmaker het welletjes en besloot de rest te laten zitten.

Uiteindelijk heeft het werk 17 jaar lang op de liftdeuren gestaan. Weliswaar niet zoals Haring bedoelde, er ontbrak namelijk een hoofd.