Telefoons en meubilair van Il Pozzo opgedoken uit de Oudegracht: ‘Telefoons doen het nog’

Een duiker heeft gisteravond onder andere twee telefoons uit de Oudegracht gehaald. Bij het Italiaanse restaurant Il Pozzo was een van de gasten in het water gevallen, inclusief stoel, tafel en telefoons. Na een oproep van de politie ging de duiker daar te water, schrijft het duikbedrijf op hun site.

De beroepsduikers van Recovery Divers kregen een telefoontje van een politieagent. Ze kregen het volgende te horen: “Een dame ging verzitten”, schrijft Jochem, een van de duikers. “De stoel kwam in een ongelijk deel en kiepte, inclusief een dame op de stoel, in het water. Ze probeerde zich vast te houden aan de tafel, met twee telefoons erop, maar ook die ging mee het water in.”

Dat gebeurde gisteravond rond 18.00 uur. Ze maakten voor later op de avond een afspraak om naar de spullen te zoeken. Naast de twee telefoons, verloor de vrouw ook haar oorbel in het water.

“De gracht heeft op 1,5 meter diepte een schuine aflopende betonnen rand van een halve meter, daarna wordt het snel diep”, omschrijft Jochem. Hij ging het water in. “Op de schuinte vind ik meteen de oorbel, niet veel later de eerste telefoon en een minuut later de tweede.”

Allebei de telefoons doen het nog. “Beter kunnen we deze avond niet afsluiten!”

Restaurant betaalt de rekening

Dat was overigens niet alles wat de duikers vonden. Ook haalden ze drie stoelen, twee tafels en een fiets boven water. Dit alles onder applaus van nieuwsgierige omstanders die inmiddels stonden te kijken. Een deel van die tafels en stoelen was van Il Pozzo.

“Alex (de eigenaar van Il Pozzo, red.) vindt het zo vervelend dat zijn klant in het water is gevallen en is zo blij dat hij zijn meubilair weer terug heeft dat hij de rekening van het duiken betaalt”, schrijft Jochem. “Wat een gastvrijheid. Daar houdt het ook niet op, want zodra ik het water uit ben, krijgt iedereen nog een kop koffie van Alex. Wat een topavond.”

De zogenoemde Recovery Divers kunnen worden ingehuurd om te helpen met het terugvinden van spullen die in het water zijn gevallen. Het afgelopen jaar vonden ze door heel Nederland ruim 600 objecten terug.