Theepot op parkeergarage bij Hoog Catharijne verplaatst naar voorkant van het dak

De gigantische theepot die op het dak van de parkeergarage bij Hoog Catharijne staat krijgt binnenkort een andere plek. Het kunstwerk blijft op hetzelfde dak staan als nu, maar wordt meer naar de voorkant verplaatst. Het idee daarachter is dat het dan vanaf de straat beter is te zien.

Wethouder Eelco Eerenberg schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat hij eerder toe had gezegd om de zeven meter hoge theepot ‘een plek te geven waarop dit kunstwerk van kunstenaar Lily van der Stokker beter zichtbaar wordt’.

Op dit moment staat de ‘Celestial Teapot’ een stukje van de dakrand af, maar het is dus de bedoeling dat die ‘helemaal naar de voorkant wordt verplaatst waardoor deze vanaf de straat veel beter zichtbaar wordt’.

Stalen sokkel

Er is overlegd met Klépierre, het bedrijf dat eigenaar is van Hoog Catharijne, en er zijn afspraken gemaakt over het verlengen van de bruikleenovereenkomst. Ook is er een vergunning nodig voor de verplaatsing.

“Zodra de vergunning is verleend kunnen de (technische) voorbereidingen, zoals het maken van een aangepaste stalen sokkel, en plaatsing worden opgestart”, schrijft Eerenberg. Waarschijnlijk staat de theepot voor de zomer op de ‘nieuwe’ plek.