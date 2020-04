Thirty030 komt met coronaquotes op digitale borden: ‘Wees geen dakhoas maar een thuisbaas’

Het Utrechtse platform Thirty030 bedacht een originele manier om mensen te wijzen op de coronamaatregelen. Thirty030 laat daarom op de digitale reclameborden in de stad allerlei verschillende ‘coronaquotes’ zien, met daarbij de hashtag #samenalleen.

Het is waarschijnlijk de eerste campagne die juist door zo min mogelijk mensen opgemerkt moet worden. Of, zoals Thirty030 zelf schrijft: “De borden die hopelijk zo min mogelijk Utrechters zien.”

Thirty030 is een initiatief van het Brand Team Utrecht en wordt ondersteund door Utrecht Marketing. Het Brand Team is een groep mensen die met passie voor Utrecht een netwerken hebben gevormd vanuit verschillende disciplines. Samen zetten zij zich in voor het merk Utrecht.