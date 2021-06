Tientallen Utrechters zien Sywert-vliegtuigje over de stad vliegen

Boven Utrecht vloog donderdagmiddag een vliegtuigje met een opvallende banner. Via sociale media laten tientallen Utrechters weten het reclamevliegtuig met de tekst ‘9 miljoen!! Bedankt Sywert’ te hebben gezien.

Ook boven andere grote steden zijn vliegtuigjes met deze tekst gezien. Het is niet duidelijk of het gaat om één of meerdere vliegtuigen. Ook is vooralsnog onbekend wie er achter de actie zit.

De tekst op de banner die achter het vliegtuig hangt verwijst naar de omstreden mondkapjesdeal die Sywert van Lienden sloot. Hij zou aan de deal 9 miljoen euro hebben verdiend, terwijl hij zelf meermaals heeft aangegeven de mondkapjes uit liefdadigheid ter beschikking te stellen.

Vliegt nu een vliegtuig boven Utrecht met de tekst “9.000.000 bedankt Sywert.” pic.twitter.com/OtRMtzhQxI — Mattijs Glas (@MattijsGlas) June 3, 2021