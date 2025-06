Trouwring belandt in Utrechtse sloot, duikers schieten te hulp

Wat begon als een ongelukje in De Meern, eindigt in een speciale reddingsactie onder water. Toen Monique per ongeluk haar trouwring in het water gooide tijdens het uitschudden van een tafelkleed, schakelde ze de hulp in van de Recovery Divers. En met succes.

“Goedenavond, bij het uitkloppen van het tafelkleed heb ik mijn trouwring in het water gegooid. Kunnen jullie hier een poging voor wagen om deze op te duiken? Locatie: De Meern”, schreef Monique via WhatsApp aan de Recovery Divers.

De Recovery Divers, verenigd in het team ‘Team Marja’, vertellen hoe de ring precies in het water belandde: “Door het warme weer zat de ring even niet zo lekker. Dus legde Monique hem – heel logisch – even neer op het tafelkleed. En daarna… poef. Vergeten. Bij het uitschudden van het kleed hoorde ze iets vallen, maar pas de volgende dag viel het kwartje (of in dit geval: de ring). Weg. Verdwenen in het water. Gelukkig vond Monique ons via Google – en snel ook.”

Zoekactie met ‘nul’ zicht

Via een betonnen trap aan de Van Lawick van Pabstlaan klommen de duikers het water in. “Wel even over het hek klimmen, maar dat is routinewerk voor ons”, schrijven ze. Het water was ondiep, maar het zicht door algenbloei ‘totaal nul’. Door gebruik te maken van metaaldetectors wist het team toch systematisch te zoeken. “Marja markeert de plek met een boei en loodblok, en begint haar zoekpatroon.”

Na tientallen valse hoopmomenten – veroorzaakt door roestvrijstalen ringetjes in het water – breiden de duikers hun zoekgebied uit. En dat blijkt de juiste zet: net iets verder van het balkon vindt Marja de verloren trouwring.

‘Een magisch moment’

“Een magisch moment. Als duiker weet je dat wat jij in je hand hebt, iemands hart weer compleet maakt”, aldus duiker Marja. “Monique is dolblij, emotioneel en ongelofelijk dankbaar. En dát is waarvoor we dit doen.”

De Recovery Divers helpen vaker mensen die waardevolle sieraden of voorwerpen verliezen in het water. “Na een lange dag vol duiken is het tijd om de persluchtflessen te vullen voor morgen. Want morgen? Dan redden we weer iemand anders z’n dag.”