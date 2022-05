Uit Galgenwaard verwijderde skybox-bar staat nu in tuin van FC Utrecht-supporter Mariska

FC Utrecht-supporter Mariska Wendt is de nieuwe eigenaar van de befaamde Amstel Skybox Bar uit Stadion Galgenwaard. De bar die maar liefst 27 jaar dienst heeft gedaan in de thuisbasis van FC Utrecht werd namens Amstel onder FC Utrecht-supporters verloot.

Het verhaal van Mariska bleek het meest aangrijpend en gaat over ‘ultieme vriendschap’. Mariska stond een nier af aan mede FC Utrecht-supporter Youness die kampte met een slepende nierziekte. Niet alleen de clubliefde bleek een match; ook de bloedgroep klopte waardoor, na een jaar intensieve voorbereiding, er een succesvolle transplantatie kon plaatsvinden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

“We kunnen ons geen betere bestemming wensen voor de Amstel Skybox Bar. Mariska heeft een hart van goud zo is gebleken. Dat Mariska samen met haar man Mario fervente FC Utrecht fans zijn is te zien in en om hun huis. De komst van de Amstel Skybox Bar is dan ook de kers op de taart. We hopen van harte dat er nog vele mooie momenten zijn om op te proosten”, aldus Gijs Hibbeln, brand manager van Amstel.

De bar werd uit het stadion verwijderd omdat de samenwerking tussen FC Utrecht en Amstel gestopt is.