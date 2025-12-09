Uitzonderlijke situatie voor Dierenambulance Utrecht: kat Marley gered uit loods van papierrecyclingbedrijf

Liselotte Oskam van Dierenambulance Utrecht maakte tijdens haar dienst op dinsdag 2 december een bijzondere situatie mee: ze kreeg een belletje van Papier Recycling Utrecht dat er een kat vanuit een ondergrondse container in Nieuwegein helemaal naar de loods van het papierrecyclingbedrijf is meegereisd. Volgens Liselotte was hier sprake van een ‘bijzonder verhaal’.

Kat Marley was sinds vrijdag 28 november vermist. Dat Marley op deze manier weer teruggevonden zou worden, hadden de eigenaren van de kat niet verwacht, vertelt Liselotte. “We zien wel vaker dat er dieren vast komen te zitten in ondergrondse containers, maar dit is wel een heel bijzonder verhaal.”

Geen klep op de papiercontainer

Marley werd meegenomen naar Utrecht met de lading oud papier, afkomstig uit ondergrondse containers in Nieuwegein. Volgens Liselotte is het niet zo gek dat een dier zomaar in een container springt. “Het gebeurt wel vaker”, vertelt ze. “Een nieuwsgierige kat, zoals Marley, wil er bijvoorbeeld even in kijken of ze gaan een vliegje of vlindertje achterna.”

Naast dit soort ongelukken, vertelt Liselotte dat er soms ook opzettelijk dieren in een container worden gezet. Ze vertelt het verhaal over een duif die zij onlangs is aantroffen in een container met een draaiende stortklep. “Iemand heeft die duif er dus bewust ingezet, echt heel naar.”

Liselotte kreeg van de eigenaren van de kat te horen dat er geen klep op de papiercontainer zat. De dierenambulance hoopt dat hier verandering in gaat komen. “Ik heb de eigenaren aangeraden om dit bij de gemeente door te geven en een verzoek in te dienen om een klep op de container te plaatsen.”

Geen vangkooi nodig

Na de melding van het papierrecyclingbedrijf is Liselotte direct naar de loods gegaan. “Van tevoren dacht ik: ik krijg haar nooit meteen gevangen, want het is een hele grote loods”, vertelt ze. Voor de zekerheid had Liselotte een vangkooi meegenomen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. “Marley bleef rustig in een hoekje zitten, dus ik kon haar zo pakken.”

Doordat Marley gechipt was, kon de dierenambulance de eigenaren van de kat snel terughalen. Liselotte laat weten dat de eigenaren erg blij waren toen het dier weer thuis werd gebracht.

Rekening houden met vuurwerk

Naast dit soort reddingsacties is de dierenambulance op het moment ook druk bezig met het ondersteunen van egels. Liselotte legt uit dat de egels het best moeilijk hebben tegenwoordig: “Het is nu weer de tijd van de winterslaap en vroeger kregen egels vaak maar één nestje, alleen in de zomer. Maar nu het de laatste jaren wat warmer is, krijgen veel egels ook een tweede nestje, waardoor ze niet genoeg tijd hebben om zich dik te eten.”

Ze vertelt dat egels een bepaald gewicht nodig hebben om hun winterslaap door te komen, wat volgens haar best lastig is met alle betegelde tuinen. “Hierdoor zijn er minder insecten”, licht Liselotte verder toe. “Mensen kunnen helpen door hun tuin een beetje rommelig te houden, struikjes te behouden en niet meteen alle bladeren op te ruimen.”

Daarnaast raadt ze mensen aan om bijvoorbeeld een bakje kattenbrokjes neer te zetten, zodat de egels daar af en toe wat van kunnen pakken. “Maar laat deze niet te lang staan, om te voorkomen dat je ongedierte krijgt”, waarschuwt ze.

Nu het einde van het jaar er weer aankomt, hoopt Liselotte dat mensen inzien dat het afsteken van vuurwerk soms erg onprettig kan zijn voor dieren. “Sowieso hoop ik natuurlijk dat mensen alleen het vuurwerk afsteken wat mag, maar daarnaast hoop ik ook dat ze wat meer rekening met de dieren houden.”