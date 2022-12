Utrecht door de ogen van artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) is de technologie van de toekomst. Er wordt ook in de journalistiek al mee geëxperimenteerd, maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. In de toekomst zouden computers al simpele nieuwsberichten kunnen maken, maar die verantwoordelijkheid houden we vooral nog bij onszelf. Maar, er kunnen wel gewoon al leuke dingen mee gedaan worden.

AI is software die dingen kan beschouwen, beredeneren en bedenken zoals mensen dat ook doen. Zo kan je tegenwoordig gesprekken voeren met een bot en ook is er op deze manier een hele nieuwe taal ontwikkeld. AI heeft zich al snel uitgebreid naar de kunst. In een stroomversnelling van nieuwe ontwikkelingen van de technologie, is deze nu ook toegankelijk geworden via ‘gewoon een appje’.

Wonder AI bijvoorbeeld, verandert jouw opdracht in een beeldend kunstwerk. Je voert dus een ‘prompt’ in, een opdracht, en de bot genereert een beeld. Zo voerden wij verschillende opdrachten in; Utrecht City, Utrecht city in the future en Canals of Utrecht city. Het ziet er allemaal herkenbaar uit, maar het is toch ook vervreemdend.

Je kan ook je eigen foto invoeren en daarmee een nieuw beeld creëren. Bij de eerste houden we het simpel. Het busstation bij Utrecht centraal geven we de opdracht ‘busy bus station’. Opeens is ook het stadskantoor onderdeel van een futuristisch ogend complex (zie hoofdfoto). Daarna vragen we de bot hoe onze foto er als olieverfschilderij uit zou zien. Nu krijgt het beeld een historisch tintje, er is plotseling een soort stoomlocomotief te zien. Misschien goed om even te weten: AI kan wel ‘denken’, wat tot mooie resultaten kan leiden, maar echt dingen begrijpen doet het niet. Ach, het levert in ieder geval weer mooie beelden op van onze stad.