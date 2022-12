Utrecht heeft er een bijzondere trouwlocatie bij: eerste jawoord gegeven in kebabzaak

Zo mogelijk het eerste officiële huwelijk ter wereld in een kebabzaak is voltrokken in Utrecht. Het gebeurde bij Karma Kebab aan de Kanaalweg. “Wie wil er nou geen botsauto’s, discoballen en kebab op zijn bruiloft?”

Gonda en Ewoud gaven elkaar op zaterdag het jawoord bij Karma Kebab in Utrecht, een plek die bij hen meteen in de smaak viel. “Begin juni waren we uitgenodigd op de opening van Karma Kebab. We vonden de sfeer en de locatie geweldig, evenals de plantaardige kebab. Toen we thuiskwamen, zeiden we tegen elkaar ‘hoe gaaf zou het zijn om hier te trouwen’”, vertelt Gonda.

De bruiloft had nog wel even wat voeten in de aarde, vertelt de bruid, omdat Karma Kebab geen officiële trouwlocatie was. Dat is nu anders: de gemeente Utrecht heeft de horecazaak nu namelijk ook aangemerkt als officiële trouwlocatie.

Discoballen

Gonda: “Afgelopen zaterdag was het dan echt zover en hebben we elkaar officieel het jawoord gegeven. En zeg nou zelf, wie wil er nou geen botsauto’s, discoballen en kebab op zijn bruiloft?” Behalve voor botsauto’s, discoballen en een rijdende dj-booth, is er bij Karma Kebab ruimte voor 250 gasten.

Oprichter Marcel van der Heijden: “Bier, vrienden, gezelligheid, muziek en lekker eten zijn de ingrediënten waarmee ons verhaal op Lowlands begon in 2018 en dat blijkt ook perfect bij een bruiloft te passen. Daarom vinden we het ook extra gaaf dat Gonda en Ewoud hun jawoord bij ons hebben gegeven.”