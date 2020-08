Utrechter Jacques vaart met zijn kano als eerste onder Hoog Catharijne door

Jaqcues Reckers, geboren en getogen Utrechter, volgt al enige tijd het uitgraven van de Utrechtse singel. Op maandagavond 3 augustus zag hij dat de blokkades tussen de Vredenburgkade en de ruimte onder de Stadskamer van Hoog Catharijne weg waren en zag hij zijn kans schoon. Hij huurde een kano en voer als eerste onder Hoog Catharijne door.

“Ik kwam erachter dat er een opening was. Ik kon het niet laten om op de bewuste maandagavond een kano te huren op de Oudegracht en daar naartoe te varen”, vertelt Reckers.

Diezelfde week nog werd de ruimte afgesloten door de pontons die er nu nog liggen. Ook staan er nu borden die aangeven dat er geen doorgang is op de plek. Reckers: “Als ik iets langer had gewacht was deze kans aan mijn neus voorbijgegaan.”

Tekst gaat verder onder video

Het is nu dus niet meer mogelijk om onder de Stadskamer door te varen, maar in een video die Reckers op Youtube heeft gedeeld is zijn kano-avontuur wel nog op beeld terug te zien. De video is inmiddels al meer dan duizend keer bekeken.

Reckers interesseert zich al langer voor de Utrechtse singel en de werkzaamheden daaromheen. “Als Utrechter is het uniek om weer mee te maken dat de singel compleet wordt gemaakt. En ik ben al een paar jaar met pensioen, dus ik heb alle tijd om het te volgen”, aldus Reckers.

Nog even en dan kan iedereen straks de singel weer rondvaren. Op 12 september moet de singel weer helemaal rond zijn.