Utrechter ontdekt: wereldberoemd Parthenon in Athene is waarschijnlijk Parthenon helemaal niet

Het Parthenon op de Acropolis in Athene is waarschijnlijk helemaal niet het Parthenon. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Janric van Rookhuijzen van de Universiteit Utrecht.

De Utrechtse wetenschapper dook uitgebreid in historische bronnen. Het blijkt dat de oude Grieken een heel ander gebouw bedoelden met Parthenon. Eigenlijk heet de reusachtige tempel van de Godin Athena het Hekatompedon.

Van Rookhuijzen: “De oude Grieken zelf noemden de tempel oorspronkelijk het Hekatompedon (tempel van 100 voet). Die naam laat zien dat zij dit zeer bijzondere gebouw net zo indrukwekkend vonden als wij nu.”

De naam Hekatompedon komt voor in 2500 jaar-oude inventarissen als de kamer waarin de gouden bezittingen van de godin Athena en haar elf meter hoge gouden standbeeld werden bewaard.

Schatkamer

In diezelfde inventarissen komt de naam Parthenon wel voor als een andere schatkamer met andere, zeer oude giften aan de godin, waaronder meubels, Perzische zwaarden en muziekinstrumenten.

Archeologen zijn er altijd vanuit gegaan dat de Parthenon-schatkamer ergens in de grote tempel te vinden zou zijn. Maar uitgebreide studie door Van Rookhuijzen van oude teksten en de archeologie toont aan dat dit niet waar is. Uit zijn onderzoek blijkt dat de Parthenon-kamer onderdeel was van een kleinere en oudere tempel op de Acropolis.

Reisgids

Van Rookhuijzen legt uit: “De tempel wordt beschreven in een Romeinse reisgids. Daarin worden een aantal schatten genoemd waarop men nooit zoveel acht heeft geslagen. Maar die bijzondere voorwerpen kennen we alleen uit de Parthenon-inventarissen. De link was nog nooit gelegd, omdat men altijd dacht dat de Parthenon-kamer in de grote tempel zat. Maar het kan niet anders: het Parthenon was een gedeelte van de kleine tempel.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift American Journal of Archaeology en in de Nederlandse versie van National Geographic.