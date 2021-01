Utrechts fotoboek met LEGO-creaties is klaar

Vorig jaar liet de Utrechtse fotografe Eva Veldhoen weten het plan te hebben om een boek te maken met foto’s van de legocreaties van haar zoon. Dat boek is klaar en ligt nu in de schappen.

Na een succesvolle crowdfunding in 2020 kon het boek gedrukt worden. In het boek Play staan foto’s van de kleurige, abstracte bouwwerkjes van LEGO-stenen die haar zoon Oscar heeft gemaakt.

Over die LEGO-creaties zei Eva: “Ik vond ze gelijk heel mooi en dat zei ik tegen hem. Binnen de kortste keren stond het hele huis vol met kunstwerkjes, bij wijze van.”

Spelen

De naam van het boek, Play, heeft een symbolische betekenis. Eva liet eerder weten: “Spelen staat voor mij voor het volgen van het plezier, nieuwsgierigheid, mijn intuïtie.” Ze geeft toe dat ze spelen in zekere zin was verleerd. “Ik heb tot een paar jaar geleden in de advocatuur gezeten. Ik was heel perfectionistisch, bang om fouten te maken.”

Bij spelen moet je veel meer durven vertrouwen op het proces, zegt de fotografe: “Je moet het gevoel in je onderbuik volgen.” Om het opnieuw te leren, kon Veldhoen terecht bij de vijfjarige Oscar. “Toen ik hem vroeg: ‘Hoe maak je dat nou?’, zei hij dat hij geen plan had. Hij begon gewoon.”

Het boek is te verkrijgen via De Utrechtse Boekenbar.