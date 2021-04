Utrechtse brouwerij vandeStreek zoekt tuinen en balkons om hop te kweken

De Utrechtse speciaalbierbrouwerij vandeStreek is op zoek naar enthousiastelingen die in hun tuin of op hun balkon klophop willen kweken. De hop kan in september worden geoogst en naar de brouwerij worden gebracht.

Brouwerij vandeStreek brouwt van klophop al een aantal jaar haar eigen speciaalbier. De hop groeit nu in Stadstuin Klopvaart, waar het zijn naam aan te danken heeft. De hop werd daar in de jaren 70 geplant, maar de brouwerij hoopt nu dus van heel Nederland “één grote hoptuin” te maken. De bloemen van hop worden gebruikt bij de bereiding van bier en dienen als conserveer- en smaakmiddel.

VandeStreek gaat vanaf half april klophopstekjes meesturen met bestellingen die gedaan worden via de webshop van de brouwerij. Voor een goede bodem om de hop te laten groeien, is compost nodig die opgehaald kan worden bij brouwerij vandeStreek. In september wordt de gekweekte klophop geoogst tijdens het ‘Hopoogstfeest’.

Omstandigheden

De brouwerij hoopt vooral dat mensen enthousiast worden om hop te gaan kweken, maar het is voor de biermakers ook interessant om te zien wat er gebeurt met de klophop als het onder verschillende omstandigheden wordt geteeld.

“Het wordt vooral interessant wat er gebeurt als de hop onder verschillende omstandigheden wordt geteeld”, vertelt Jamie Nee, die het project leidt. “Onder de rook van Rotterdam of op de Veluwe bijvoorbeeld. En wat is het verschil tussen hop uit een plantenbak voor een café en die op een zonnig terras? Deze hop zal andere eigenschappen hebben dan wanneer het vol in de grond in een achtertuin is geteeld.”

Pas na de oogst wordt duidelijk of de omstandigheden waarin de hop groeide invloed hebben gehad op de smaak. In de tussentijd kunnen alle nieuwe hopboeren begeleiding krijgen van Jamie Nee. “Bij de hopplant zit een agenda. Elke maand organiseren we een ‘hopdate’ in stadstuin Klopvaart: een (online) borrel met educatief karakter.”

Brouwerij VandeStreek hoopt dat mensen foto’s willen sturen van de groeiende plantjes. “Dat maakt het zo mooi, we doen het echt samen”, laat vandeStreek weten.