Utrechtse ecoloog doet bijzondere ontdekking op zijn balkon in Lunetten

Ecoloog Luc Hoogenstein deed onlangs een bijzondere ontdekking op zijn balkon in de Utrechtse wijk Lunetten. Hij trof een zogenoemde lichte walstrowants aan, een dier dat nog nooit in Utrecht is waargenomen.

Als ecoloog is Hoogenstein onder andere geïnteresseerd in nachtvlinders. Om deze insecten goed te kunnen bekijken spant hij weleens in de avonden een groot wit doek op zijn balkon. Daar schijnt hij vervolgens een felle lamp op waardoor nachtvlinders, maar ook andere insecten, op zijn balkon afkomen.

Laatst trof hij dus de lichte walstrowants aan. “Ik wist in eerste instantie niet om wat voor wants het ging. Ik ben de boeken ingedoken en heb op internet gekeken, maar daar kreeg ik ook niet meteen duidelijkheid. Uiteindelijk heb ik een foto van het insect opgestuurd naar waarnemingen.nl.”

Duinstreek

Toen werd duidelijk dat het om een wants ging die nog nooit in Utrecht is waargenomen. Het dier komt voor in de duinstreek van Nederland en is naast Utrecht ook een keer gezien in Hilversum en Amsterdam. In totaal is de lichte walstrowants sinds 1900 maar 18 keer waargenomen in Nederland.

Hoe deze lichte walstrowants in Utrecht terecht is gekomen blijft speculeren. Het is zo goed als uitgesloten dat het dier hier op eigen kracht is gekomen. Mogelijk is de wants meegereisd met een badgast.

Kanariepietje

Er worden volgens Hoogenstein de laatste tijd meer bijzondere ontdekkingen gedaan in Utrecht. “Vanwege het coronavirus zijn meer mensen min of meer gebonden aan huis. Zo ook biologen en ecologen. Zij hebben de laatste tijd dan ook meer aandacht besteed aan de natuur in hun eigen tuin. Hierdoor zijn er meer opmerkelijke diersoorten ontdekt.”

Zo is laatst ook een kanariepietje (nachtvlinder) gezien in Utrecht, een insect dat in Nederland alleen voorkomt in Zuid-Limburg.

Waarnemerseffect

De kans is groot dat er de komende tijd meer bijzondere waarnemingen worden gedaan. Hoogenstein spreekt over het zogenoemde waarnemerseffect. Dit houdt simpel gezegd in dat hoe meer dieren er worden ontdekt, hoe meer mensen enthousiast worden om op zoek te gaan naar bijzondere exemplaren.

Daarnaast zou het veranderende klimaat ook mee kunnen spelen. Vanwege bijvoorbeeld droogte of juist overmatige neerslag kunnen dieren zich genoodzaakt voelen hun leefgebied te verlaten.

Deze exoten vormen volgens Hoogenstein geen bedreiging voor de inheemse diersoorten. “Het zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen, het kan dus geen kwaad als ze iets verderop worden gesignaleerd.”