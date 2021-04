Utrechtse ecoloog vindt weer een bijzonder dier in Lunetten; ‘Dankzij de pizza heb ik het gevonden’

Ecoloog Luc Hoogenstein heeft weer een opmerkelijke ontdekking gedaan bij zijn huis in de Utrechtse wijk Lunetten. Vorig jaar trof hij nog een bijzondere wants aan die nog nooit in Utrecht was waargenomen en onlangs vond hij een zogenoemde microterys seyon in zijn voortuin. Dit insect is een type sluipwesp en nooit eerder bespeurd in Nederland.

Vanwege corona zit Hoogenstein net zoals vele anderen aan zijn huis gekluisd. Hij is daarom in de omgeving van zijn woning op ontdekkingstocht gegaan om te kijken of er nieuwe dieren en planten zijn te vinden. “Ik bekijk echt alles dat door de tuin kruipt en sluipt.”

Pizza

Niet lang geleden had Hoogenstein een paar pizza’s besteld die in de bekende witte dozen werden bezorgd. Toen hij deze bij het oud papier wilde gooiden realiseerde hij zich dat de doos ook een goede bak is om insecten mee te vangen. Hij hield de bak onder de klimop en schudde een paar keer aan de plant.

“Er vielen een paar kevertjes uit, maar ook een bijzondere sluipwesp. Het was een mooi beest met grote felgroene ogen, een knaloranje lijf en vleugels die zwart-wit geblokt zijn. Het insect is ongeveer net zo groot als een fruitvlieg. Ik wist in eerste instantie niet precies wat voor sluipwesp het was en heb daarom een aantal experts geraadpleegd. Al snel bleek het om een microterys seyon te gaan, die nog nooit in Nederland is waargenomen. Dankzij de pizza heb ik het dier gevonden.”

België

Dit type sluipwesp komt met name voor in Wales, Engeland en Frankrijk. Onlangs is het insect ook ontdekt in België en nu dus ook in Utrecht. Hoogenstein vermoed dat het dier vaker aangetroffen kan worden als mensen er gericht naar gaan zoeken. “Maar het kan natuurlijk ook een toevalstreffer zijn.”

De ontdekking van Hoogenstein kreeg naar eigen zeggen ‘belachelijk’ veel belangstelling. Zo is hij bijvoorbeeld te gast geweest bij Vroege Vogels, een radioprogramma van BNNVARA. Ook de experts die hem hielpen bij het vaststellen van het type sluipwesp vonden het ‘schitterend’ en feliciteerden Hoogenstein met de ontdekking.

Raaf

In augustus 2020 trof de ecoloog al een bijzondere lichte walstrowants aan op zijn balkon in Lunetten en in de tussentijd heeft hij meer ontdekkingen gedaan. Dit varieert van de zogenoemde springstaart, een minuscuul diertje dat hij onder de deurmat vond, tot een raaf.

“De raaf is in Utrecht erg zeldzaam. Er is maar een paartje bekend en dat broedt bij Haarzuilens. Degene die ik al twee keer heb gezien boven mijn huis is een ander. Ik vermoed dat deze raaf in Amelisweerd zit, gezien de vliegrichting. Dit zou dus het tweede broedpaar van Utrecht kunnen zijn.” Een raaf lijkt op een kraai, maar is ongeveer anderhalf keer zo groot en heeft een grotere staart.

Meer ontdekkingen

Tot slot zegt Hoogenstein dat er in de nabije toekomst waarschijnlijk meer nieuwe ontdekkingen worden gedaan in Nederland. “Het wordt steeds warmer en dat betekent dat dieren die nu nog zuidelijker leven steeds meer naar het noorden komen. Een voorbeeld daarvan is de zuidelijke boomsprinkhaan. Het is dus goed mogelijk dat we binnenkort weer een nieuw dier ontdekken in Lunetten.”