Utrechtse Sonne Straal heeft volgens 538-luisteraars opvallendste naam van Nederland

De Utrechtse studente Sonne Straal is door de luisteraars van De Coen en Sander Show op Radio 538 uitgeroepen tot ‘Faamnaam 2021’. Volgens het publiek van de show heeft Sonne de opvallendste naam van Nederland. Ben Boute en Joyce de Roo-Bot eindigden op de tweede en derde plek.

De zoektocht naar de bijzonderste, opvallendste en grappigste naam van Nederland begon drie weken geleden voor de zevende keer. Bij eerdere edities kregen Mette Bus, Mat Ras, Jack Pot, Chris Mus, Kenny Boeijen en Ferry Kuhlman de meeste stemmen.

Ook dit jaar werden er weer veel namen ingezonden. Sonne Straal verdiende volgens de luisteraars dit keer de titel. Op donderdagmiddag was ze te gast in de studio om de prijs in ontvangst te nemen. “Bedankt Nederland én papa en mama”, zei ze, “Ik vond het als kind al heel erg leuk en tot nu toe ervaar ik het ook alleen maar positief!”

Zonnetje in huis

Volgens 538-dj Sander Lantinga verlangen we met dit weer allemaal naar Sonne Straal. “Een perfect moment dus om haar in het zonnetje te zetten […] Het kan toch niet anders dan dat Sonne met zo’n naam overal het zonnetje in huis is?” Ook dj Coen Swijnenberg is blij met “een winnares met zo’n mooie, positieve en opbeurende naam”.

De top 10 namen van dit jaar:

1. Sonne Straal

2. Ben Boute

3. Joyce de Roo-Bot

4. Wil Bierman

5. Ron de Bil

6. Bennie Koekoek

7. Bas Sillen

8. Pie Kant

9. Liv Frie

10. Cobie Potappel-Stroop