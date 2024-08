Video: Oponthoud op Amsterdamsestraatweg in Utrecht vanwege slecht geparkeerde auto

Op Dumpert is eerder deze week een video verschenen waarin te zien is hoe omstanders een slecht geparkeerde auto op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht proberen te verzetten. Het voertuig zorgt namelijk voor nogal wat oponthoud.

Vanwege de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg is de rijbaan momenteel een stuk smaller. Hierdoor kon de bus in de video niet uitwijken om de Peugeot, die niet echt strak in de parkeerstrook stond, te passeren. Het gevolg was dat het verkeer op de Amsterdamsestraatweg muurvast stond.

Omstanders zagen het gebeuren en besloten de handen uit de mouwen te steken. Vier mannen bundelden de krachten probeerden het voertuig te verzetten, zodat de bus en al het verkeer daarachter hun weg konden vervolgen.

De inspanning bleek echter niet nodig want even later kwam de bestuurder van het voertuig, zonder enige zichtbare haast, aanlopen. Terwijl een omstander hem nog even liet weten wat hij van de situatie vond, stapte hij in het voertuig en reed hij weg.

De video is hieronder te zien.