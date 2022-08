Video waarin Britten langs de kades van de Oudegracht in Utrecht klimmen ruim 1,4 miljoen keer bekeken

Een groep mannen die de sport parkour beoefent is onlangs in Utrecht neergestreken. Zij probeerden een traject langs de Oudegracht af te leggen en het doel was om niet in het water te vallen. De video waarin te zien is hoe zij hun capriolen uithalen is op YouTube inmiddels ruim 1,4 miljoen keer bekeken.

Parkour is een sport die in Frankrijk is ontstaan. De deelnemers proberen bepaalde hindernissen zo vloeiend mogelijk te passeren. Vaak bestaan deze hindernissen uit objecten in de openbare ruimte zoals muurtjes, bankjes en hekken.

Op het YouTube-kanaal STORROR, dat ruim 7,5 miljoen abonnees heeft en in het Verenigd Koninkrijk is opgericht, laten de makers zien hoe zij op verschillende plekken in de wereld trajecten al springend en klimmend afleggen. Deze zomer zijn zij ook in Utrecht neergestreken.

Langs de kades bij de Vismarkt en de Stadhuisbrug probeerden de mannen via onder meer waterspuwers, hekjes en deurposten al klimmend een traject af te leggen. Zij noemen het zelf de ‘urban climbing water challange’, waarin een parcours moet worden afgelegd zonder daarbij in het water te vallen. Dat lukt echter niet iedereen.